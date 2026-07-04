Neumayer greift erneut nach Staatsmeistertitel

Lukas Neumayer steht erneut im Finale der Tennis-Staatsmeisterschaften. Der Radstädter bezwang in Oberpullendorf Dennis Novak in drei Sätzen. Mit der Leistung war Neumayer aber alles andere als glücklich. Gegen Youngster Joel Schwärzler kämpft er Sonntag um seinen vierten Titel.
„Ich bin nicht glücklich mit der Leistung“, zeigte sich Tennis-Ass Lukas Neumayer trotz Sieges gegen Dennis Novak sehr selbstkritisch. Der Radstädter gewann im Halbfinale der Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf gegen Novak 5:7, 6:0, 6:4. Bis auf den zweiten Satz tat sich der Radstädter (ATP Rang 167) jedoch sehr schwer. „Trotzdem bin ich im Finale“, meinte der 23-Jährige.
Sonntag geht es für ihn um den vierten Titel. Auch im Vorjahr krönte er sich zu Österreichs Nummer eins. Dieses Mal heißt sein Gegner Joel Schwärzler. Gegen den ehemaligen Weltranglistenersten der Junioren hatte Neumayer noch kein Match. Die beiden kennen sich jedoch aus vielen Trainings. „Ich freue mich schon“, sagte Neumayer.
Bei den Damen kämpft mit Arabella Koller ebenfalls eine Salzburgerin um den Titel. Sie setzte sich im Semifinale gegen Claudia Gasparovic 6:0, 6:4 durch.
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