Neumayer greift erneut nach Staatsmeistertitel

Sonntag geht es für ihn um den vierten Titel. Auch im Vorjahr krönte er sich zu Österreichs Nummer eins. Dieses Mal heißt sein Gegner Joel Schwärzler. Gegen den ehemaligen Weltranglistenersten der Junioren hatte Neumayer noch kein Match. Die beiden kennen sich jedoch aus vielen Trainings. „Ich freue mich schon“, sagte Neumayer.