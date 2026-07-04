Land streicht 23 Beratungsstellen für Eltern

Von Einsparung könne aber laut Fürweger keine Rede sein: „Wir wollen effizienter werden. Wir stärken die höher frequentierten Standorte und lassen die auf, wo keine oder wenige Menschen gekommen sind.“ Zudem würden knapp 4000 Beratungen direkt bei den Eltern zu Hause geführt. Diesen Bereich will der FPÖ-Landesrat stärken. Dafür wolle er, so es das knappe Budget zulässt, auch Personal aufstocken.