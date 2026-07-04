Trotz Doublesieges gab es viel Ärger

Die Damen von Bergheim/RB Salzburg 1c haben sich souverän Meistertitel und Cupsieg geholt. Trotz der sportlichen Jubelstimmung gab es viel Ärger im Verein. Denn der ÖFB ließ die Flachgauerinnen nicht aufsteigen. Jetzt haben sie die „Jetzt-erst-recht-Mentalität“.
Das Double ist den Frauen des FC Bergheim/RB Salzburg 1c erneut geglückt. Im Nachhinein gesehen war es auch nie wirklich in Gefahr, die Flachgauerinnen sind im Unterhaus der Damen einfach das Maß aller Dinge. Genau deshalb fehlt die ganz große sportliche Herausforderung mittlerweile. Deswegen wäre der Verein gerne in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Das wurde jedoch vom ÖFB abgelehnt, weil 1c-Teams den Gang in die höhere Liga nicht antreten dürfen – die „Krone“ berichtete. „Jetzt machen wir das Beste daraus“, blickt Obfrau Bianca Neubauer bereits optimistisch nach vorne. „Die Enttäuschung war natürlich bei allen da“, gibt sie einen Einblick in die Gefühle des ganzen Klubs. Doch schnell entstand bei den Spielerinnen die Mentalität von Jetzt erst recht.
Neues Team für die Frauenliga
Denn mit der Beginn der kommenden Saison tritt die Mannschaft nur als FC Bergheim auf, sollte damit beim erneuten Titel keine Probleme mit dem Aufstieg haben. Doch dafür muss erst der erneute Titel her. Im Vergleich zum Jahr davor merkte man in der Saison 2025/26 bereits, dass die Dominanz nicht mehr so stark gegeben war. Neubauer meint: „Die Gegner haben sich viel besser auf uns eingestellt, da müssen wir bessere Lösungswege finden.“
Nach dem Aus von Leogang kommt im Sommer ein neuer Klub dazu: Taxham steigt in den Frauenfußball ein. „Das finden wir richtig cool“, freut sich Bergheims Obfrau, die mit den dortigen Verantwortlichen auch viel Austausch stand, zwei Spielerinnen abgab.
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