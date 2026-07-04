Trotz Doublesieges gab es viel Ärger

Das Double ist den Frauen des FC Bergheim/RB Salzburg 1c erneut geglückt. Im Nachhinein gesehen war es auch nie wirklich in Gefahr, die Flachgauerinnen sind im Unterhaus der Damen einfach das Maß aller Dinge. Genau deshalb fehlt die ganz große sportliche Herausforderung mittlerweile. Deswegen wäre der Verein gerne in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Das wurde jedoch vom ÖFB abgelehnt, weil 1c-Teams den Gang in die höhere Liga nicht antreten dürfen – die „Krone“ berichtete. „Jetzt machen wir das Beste daraus“, blickt Obfrau Bianca Neubauer bereits optimistisch nach vorne. „Die Enttäuschung war natürlich bei allen da“, gibt sie einen Einblick in die Gefühle des ganzen Klubs. Doch schnell entstand bei den Spielerinnen die Mentalität von Jetzt erst recht.