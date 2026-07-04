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Salzburg Ducks schlittern in Graz in herbe Pleite

Salzburg: Sport-Nachrichten
04.07.2026 20:08
Nichts zu holen für die Salzburg Ducks (weiß) in Graz.
Nichts zu holen für die Salzburg Ducks (weiß) in Graz.(Bild: GEPA)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Die erste Play-off-Erfahrung der Salzburg Ducks setzten die Mannen von Cheftrainer Joe Ashfield ordentlich in den Sand. Bei den Graz Giants unterlagen die Mozartstädter deutlich mit 19:70.

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Erstmals hatten es die Salzburg Ducks ins Play-off der Austrian Football League geschafft. So schön das Erreichen dieses Ziels auch war, so schmerzhaft dürfte das Spiel selbst wohl gewesen sein.

Dezimierte Salzburg Ducks verspielten Führung
Eine Rumpftruppe der Enten unterlag bei den Graz Giants klar mit 19:70 (12:35). Dabei starteten die Mozartstädter gut in ihre Postseason-Premiere. Wie schon im letzten Spiel des Grunddurchgangs gegen Prag erzielte die Truppe von Cheftrainer Joe Ashfield mit dem ersten Ballbesitz auch gleich den ersten Touchdown. Pavo Lukac stellte auf 6:0 für die Gäste.

Doch die Führung währte nicht lange – Salzburg hatte die „Riesen“ geweckt. Die Steirer legten danach richtig los und führten bereits zur Halbzeit mit 35:12 – Lukac fand ein zweites Mal den Weg in die Endzone. Auch in der zweiten Hälfte hatten die Uhrturmstädter kein Erbarmen. Carlo Mosel konnte zwar einen dritten Touchdown für die Ducks erzielen, am Ende war der 70:19-Erfolg der Grazer aber auch in der Höhe verdient.

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„Die Offensive hat ein gutes Spiel gezeigt. Ich bin stolz auf die Art, wie wir gekämpft haben, wir haben so viele junge Spieler, da war klar, dass es schwer wird“, resümierte Ashfield. Der gleich an die Zukunft dachte: „Ich freue mich auf die Offseason und darauf, uns weiterentwickeln zu können.“ Heute (15) empfangen die Ducks Ladies im Ententeich die Vienna Vikings. Das Hinspiel ging mit 19:8 klar an die Salzburgerinnen.

Austrian Football League: Play-offs, Wildcard-Runde: Graz Giants – Salzburg Ducks 70:19 (35:12), Vienna Knights – Vienna Vikings 25:36 (10:8). – Division Ladies: Heute: Salzburg Ducks – Vienna Vikings (15).

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