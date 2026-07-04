Salzburg Ducks schlittern in Graz in herbe Pleite

„Die Offensive hat ein gutes Spiel gezeigt. Ich bin stolz auf die Art, wie wir gekämpft haben, wir haben so viele junge Spieler, da war klar, dass es schwer wird“, resümierte Ashfield. Der gleich an die Zukunft dachte: „Ich freue mich auf die Offseason und darauf, uns weiterentwickeln zu können.“ Heute (15) empfangen die Ducks Ladies im Ententeich die Vienna Vikings. Das Hinspiel ging mit 19:8 klar an die Salzburgerinnen.