Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kaum Gäste

Stadt verwandelte Parkplatz in „Wohlfühloase“

Salzburg
04.07.2026 21:00
Trotz fehlendem Ansturm war die Laune der Besucher gut.
Trotz fehlendem Ansturm war die Laune der Besucher gut.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Entspannen im Schatten, statt Parken im Zentrum: Das Experiment der Stadt Salzburg wurde am Samstag mit DJ, Hängematten und mehreren Sitzbänken gestartet. Am Beginn waren nur wenige Besucher mit dabei. Bis 19. Juli folgen noch zahlreiche Programmpunkte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In eine Oase zum Verweilen, Begegnen und Erleben hat die Stadt Salzburg den viel diskutierten Rotkreuz-Parkplatz verwandelt. Vom 4. bis 19. Juli soll er den Menschen gehören. Satte 150.000 Euro werden dafür in die Hand genommen. Doch zum Auftakt waren noch kaum Menschen dort.

 Während die Salzachgalerien – ein Kunst und Handwerksmarkt daneben – voll sind, spielt der Parkplatz-DJ beim „Krone“-Lokalaugenschein am Nachmittag gerade einmal für eine Handvoll Menschen.

Frieda (links im Bild) besucht ihre Schwester Emmi Teich, die in Salzburg studiert.
Frieda (links im Bild) besucht ihre Schwester Emmi Teich, die in Salzburg studiert.(Bild: Markus Tschepp)

Gut angekommen sind vom Start weg vor allem die beiden Hängematten. „Davon braucht es aber mehr“, ist Emmi Teich überzeugt. Die Studentin aus Deutschland wohnt in Salzburg und ist zufällig am umgestalteten Parkplatz gelandet: „Ich habe davon nichts gewusst, aber finde die Idee toll.“

Caroline Escobar aus Kolumbien macht es sich mit Tochter Leah in einer Hängematte gemütlich.
Caroline Escobar aus Kolumbien macht es sich mit Tochter Leah in einer Hängematte gemütlich.(Bild: Markus Tschepp)

Ebenfalls ungeplant hat es Touristin Caroline Escobar aus Kolumbien hierher verschlagen. Sie ist mit Tochter Leah unterwegs: „Wir waren am Markt und haben die Musik gehört. Jetzt entspannen wir im Schatten.“

Nicht für nötig hält hingegen eine Niederösterreicherin das Experiment mit der Oase: „Mir ist die Nähe zum Wasser lieber und das Salzachufer bietet mir alles, das ich will“, erzählt sie.

Lesen Sie auch:
Um den Innenstadtparkplatz an der Salzach gibt es seit vielen Jahren Diskussionen, ob dieser ...
Ruhe statt Parkplatz
150.000 Euro für die „Stadtoase“ auf Zeit
06.06.2026
In der Altstadt
Party statt Pkw: Stadt baut Rot-Kreuz-Parkplatz um
05.06.2026
Pläne verschoben
Rot-Kreuz-Parkplatz bleibt, Zukunft ist aber offen
01.10.2025

Bis zum 18. Juli, an dem es hier ein Fest zur Festspieleröffnung gibt, folgen noch zahlreiche Programmpunkte. Geparkt wird wieder ab dem 25. Juli.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
04.07.2026 21:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Es kam auch zu gewaltsamen Ausschreitungen in Erfurt.
Zusammenstöße
Demonstranten wollten AfD-Parteitag verhindern
Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
186.528 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
128.663 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
120.446 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
916 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
704 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
600 mal kommentiert
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf