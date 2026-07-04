„Sind uns einig, dass wir noch was machen wollen“

Fußball-Zweitligist Austria Salzburg absolvierte einen erfolgreichen Test in Oberösterreich. Bei der zweiten Garde des LASK gewannen die Maxglaner mit 4:1 (3:0). Ein Testspieler traf dabei doppelt.
„Mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Die zweite Hälfte war ausbaufähig“, sagte Austria Salzburgs Trainer Christian Schaider nach dem 4:1-Testspielerfolg (Testspieler Tamar Crnkic traf doppelt) bei der zweiten Garde des LASK.
Natürlich waren die Jungs nach den vielen Trainingseinheiten auch müde. Das ist völlig normal in der aktuellen Phase der Vorbereitung.
Christian SCHAIDER, Cheftrainer Austria Salzburg
In Oberösterreich zeigte seine Mannschaft nach drei Trainingswochen und nach dem letztwöchigen 2:2-Unentschieden bei Bundesligist Ried erneut einen couragierten Auftritt. „Natürlich waren die Jungs nach den vielen Trainingseinheiten auch müde. Das ist völlig normal in der aktuellen Phase der Vorbereitung“, bereitet ihm der träge Galopp nach Seitenwechsel keinerlei Sorgen.
Austria-Kicker mit drei freien Tagen
Deshalb spendiert Schaider jetzt drei freie Tage, ehe kommende Woche in Rif wieder trainiert wird. „Wir haben schon gesehen, wo es noch was zu tun gibt und da werden wir sicherlich ansetzen“. Tun will die Austria auch noch was auf dem Transfermarkt. Nachdem man vergangene Woche Raphael Hofer und Thomas Schandl präsentierte, stehen noch Verstärkungen in der Abwehr und im Angriff an. „Wir sind uns einig, dass wir noch was machen.“
Testspiel: LASK II – Austria Salzburg 1:4 (0:3). – Tore: Crnkic (8., 15.), Rieder (12.), Kane (50.), Bahadir (80.).
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