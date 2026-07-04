„Sind uns einig, dass wir noch was machen wollen“

Austria-Kicker mit drei freien Tagen

Deshalb spendiert Schaider jetzt drei freie Tage, ehe kommende Woche in Rif wieder trainiert wird. „Wir haben schon gesehen, wo es noch was zu tun gibt und da werden wir sicherlich ansetzen“. Tun will die Austria auch noch was auf dem Transfermarkt. Nachdem man vergangene Woche Raphael Hofer und Thomas Schandl präsentierte, stehen noch Verstärkungen in der Abwehr und im Angriff an. „Wir sind uns einig, dass wir noch was machen.“