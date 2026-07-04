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Gegen Gornik Zabrze

Dank Socken-Assist: Red Bull Salzburg siegt erneut

Sport
04.07.2026 12:48
Die Mitspieler gratulieren Veratschnig (Nr. 18) zum Treffer.
Die Mitspieler gratulieren Veratschnig (Nr. 18) zum Treffer.(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der FC Red Bull Salzburg feierte im zweiten Testspiel in der Vorbereitung den zweiten Sieg. Die Mannschaft von Cheftrainer Danny Röhl setzte sich im Vergleich mit dem polnischen Pokalsieger Gornik Zabrze, bei dem 2014er-Weltmeister Lukas Podolski Mehrheitseigentümer ist, mit 2:1 durch. Die Treffer der Bullen erzielten Neuzugang Nikolas Veratschnig und Karim Konate.

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Der FC Red Bull Salzburg, bei dem Neuzugang Abubakr Barry nach nur wenigen Trainingseinheiten bereits in der Startelf stand, erwischten den besseren Start. In der fünften Minute hatte Vertessen allerdings Pech, der Belgier traf mit einem Flachschuss nur die Stange.

Nur zwei Minuten später fanden die Gastgeber den nächsten Hochkaräter vor. Nach einer guten Hereingabe von Veratschnig und super Zuspiel von Vertessen verzog Kitano aus wenigen Metern.

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Schon in der elften Minute wurde es erneut gefährlich in der Hälfte der Polen. Ein Veratschnig-Weitschuss strich nur knapp über das Tor der Gäste. Wenig später konnte sich Bullen-Goalie Zawieschitzky bei einem Weitschuss auszeichnen (15.).

Es ging weiter Schlag auf Schlag, nach einem tollen Pass in die Tiefe von Barry schloss Kitano ab, der Schuss fiel allerdings zu zentral aus (18.), sodass Keeper Schulze ihn problemlos halten konnte.

Veratschnigs Weitschuss landete im Netz
In der 23. Minute war es dann aber soweit: Mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern ins linke Eck brachte Neuzugang Veratschnig die Bullen in Führung. Nach einer kurzen Trinkpause hatte Camara das 2:0 am Fuß, er scheiterte allerdings an Schulze (26).

Barry scheiterte mit einem Flachschuss nur Sekunden später ebenfalls am starken Schlussmann (27.). Baidoo vergab in der 38. Minute eine Topchance, als Schulze unnötig aus seinem Tor kam, der Youngster den Ball aber nicht in diesem unterbrachte. Augenblicke später vergab Kapitän Krätzig eine weitere Möglichkeit (39.).

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fand Barry noch eine gute Chance vor, seinen Schuss hielt Schule aber im Nachfassen fest.

Nach der Pause traten die Bullen mit einer völlig neuen Mannschaft – Mazurek feierte sein Debüt - an, die Konate aufs Feld führte. Die Salzburger fanden auch nach Wiederbeginn die erste Möglichkeit vor, ein Schuss von Diakite ging aber trotz guter Schussposition klar am Tor vorbei.

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Morgalla verhinderte mit einer Rettungstat nach 53 Minuten den Ausgleich von Gornik Zabrze durch Janza und klärte zur Ecke. Diese führte allerdings zum 1:1 – Roberto besorgte das 1:1 aus kurzer Distanz (54.).

Die Gastgeber zeigten sich davon aber völlig unbeeindruckt. Bereits in der 56. Minute lief der nächste gefährliche Angriff über Daghim, der ein 30-Meter-Solo hinlegte, ehe Konate abschloss.

Besonders beeindruckend: Daghim verlor am Weg in den gegnerischen Strafraum einen Schuh, aber nie die Ballkontrolle.

Massimo prüfte in der 68. Minute Bullen-Goalie Sarcevic, der sich jedoch nicht düpieren ließ und sicher hielt. Der auffällige Daghim verbuchte wenig später nach einem Konter einen Stangenschuss (73.).

In der Schlussphase drückten die Polen auf den Ausgleich, Salzburg konnte diesen aber verhindern und den freundschaftlichen Vergleich mit 2:1 für sich entscheiden.

Testspiel: Red Bull Salzburg – Gornik Zabrze 2:1 (1:0). – Torfolge: 1:0 (23.) Veratschnig, 1:1 (54.) Massimo, 2:1 (56.) Konate. – Salzburg (4-3-3) spielte mit: Zawieschitzky (46. Sarcevic), Veratschnig (46. Morgalla), Boma (46. Chase), Mellberg (46.Zabransky), Krätzig (46. Schmid, 79. Bischoff); Barry (46. Kawamura), Kitano (46. Diakite, 79. Matijasevic), Diabate (46. Mazurek); Baidoo (46. Redzic), Vertessen (46. Konate), Camara (46. Daghim).

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