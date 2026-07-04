19-Jähriger stürzte 200 Meter in den Tod

Nicht zur Arbeit erschienen ist am Freitag ein 19-jähriger Deutscher aus Bayreuth. Kollegen von ihm kannten den letzten Standort des Teenagers und schlugen Alarm. Rasch rückte die Bergwacht zum Fuderheustein am Vorderstaufen aus – wo der Vermisste am späten Nachmittag nur mehr tot geborgen werden konnte.