19-Jähriger stürzte 200 Meter in den Tod

Nicht zur Arbeit erschienen ist am Freitag ein 19-jähriger Deutscher aus Bayreuth. Kollegen von ihm kannten den letzten Standort des Teenagers und schlugen Alarm. Rasch rückte die Bergwacht zum Fuderheustein am Vorderstaufen aus – wo der Vermisste am späten Nachmittag nur mehr tot geborgen werden konnte.
Die Leiche des 19-Jährigen wurde mittels Polizeihubschrauber geborgen. Der Teenager dürfte bereits am Donnerstag in den Abendstunden etwa 200 Meter über eine steile Rinne abgestürzt sein. Er erlag sofort seinen Verletzungen.
Unterstützt wurden die Bergretter bei der Suchaktion von der Grenzpolizei mittels drei Drohnen, zwei Hubschraubern der Landespolizei und der Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 14. Insgesamt waren mehr als 50 Einsatzkräfte und drei Alpinhunde an der Suche beteiligt.
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