„Da sterb ich vorher“: Langes Warten auf die Post

Etliche Bewohner rund um die Lieferinger Hauptstraße am Salzburger Stadtrand warten seit fast drei Wochen auf ihre Briefe. Der Ärger und die Wut sind riesig – die Post AG selbst gibt sich kleinlaut und gelobt Besserung.
Jeden Tag aufs Neue machen sich Silvia und Matthias Ebner erwartungsvoll auf zu ihrem Briefkasten, immer wieder wird das Ehepaar bitter enttäuscht. „Seit drei Wochen bekommen wir jetzt gar keine Post mehr“, können die beiden Salzburger nur noch ratlos und zornig den Kopf schütteln.
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