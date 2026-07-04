Salzburger (39) bedrohte Kellner mit dem Tod

Rechtzeitig zum Mittagessen betrat der Gast das Restaurant in Salzburg-Schallmoos. Soweit, so ungewöhnlich. Was dann passierte, werden die beiden Kellner aber lange nicht mehr vergessen. Der 39-jährige Salzburger erpresste die zwei Bediensteten, indem er ihnen mit dem Tod drohte, sollte er nicht kostenlos essen dürfen.