Salzburger (39) bedrohte Kellner mit dem Tod

Eklat in einem Lokal im Salzburger Stadtteil Schallmoos am Samstagmittag! Ein 39-jähriger Salzburger betrat ein Restaurant und bedrohte zwei Kellner mit dem Tod, sollte er nicht gratis speisen dürfen. Die Gastro-Mitarbeiter mussten die Polizei zu Hilfe rufen.
Rechtzeitig zum Mittagessen betrat der Gast das Restaurant in Salzburg-Schallmoos. Soweit, so ungewöhnlich. Was dann passierte, werden die beiden Kellner aber lange nicht mehr vergessen. Der 39-jährige Salzburger erpresste die zwei Bediensteten, indem er ihnen mit dem Tod drohte, sollte er nicht kostenlos essen dürfen.
Die gerufene Polizei nahm den 39-Jährigen fest und brachte den Mann in die Justizanstalt Salzburg. Der genaue Tathergang ist noch Gegenstand von Ermittlungen der Beamten.
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