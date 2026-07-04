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Vierter Saisonsieg

Downhill-Queen Höll zurück in der Erfolgsspur

Salzburg: Sport-Nachrichten
04.07.2026 14:22
Siegerin in La Thuile: Valentina Höll.
Siegerin in La Thuile: Valentina Höll.(Bild: WHOOP UCI Mountain Bike World Series / Javi Zubiko)
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Von Salzburg-Krone

Valentina Höll ist weiterhin nicht aufzuhalten. Nach einem Rennen ohne Podest holte sich die Pinzgauer Mountainbikerin in La Thuile ihren vierten Saisonsieg im fünften Rennen. 

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Ein Rennen ließ Valentina Höll die Konkurrenz jubeln. Doch in La Thuile (It) schlug die Downhill-Queen wieder eiskalt zu. Die Mountainbikerin gewann den Weltcup vor Lisa Baumann (Sz) und Sacha Earnest (Nzl).

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Nach einem schwachen Rennen in Lenzerheide (Sz) schlug die Pinzgauerin in Italien wieder zu und holte ihren vierten Saisonsieg im fünften Rennen. Folglich führt sie auch den Gesamtweltcup weiterhin souverän mit 363 Punkten auf Baumann an.

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