Polizei zerschlug Drogen-Netzwerk im Pinzgau

Polizisten ging nach umfangreichen Ermittlungen in der Drogenszene ein 24-jähriger, gebürtiger Deutscher ins Netz, der im Pinzgau mit Suchtgift dealte. Er hatte Drogen im Verkaufswert von rund 90.000 Euro in Umlauf gebracht.
Im Zuge der Ermittlungen von November 2025 bis April 2026 wurde klar, dass der 24-Jährige zumindest 4000 Gramm Speed und eine gleiche Menge Cannabis aus Deutschland eingeführt hatte. Er soll außerdem eine weitere Person zur Einfuhr aus Deutschland und anschließendem Dealen im Pinzgau angestiftet haben.
Der Beschuldigte wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Neben ihm flogen auch noch rund 20 Kunden auf. Die Drogenabnehmer haben großteils gestanden.
Sie müssen jetzt alle mit Anzeigen rechnen. Der Straßenverkaufswert der Drogen beträgt rund 90.000 Euro.
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