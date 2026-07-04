Polizei zerschlug Drogen-Netzwerk im Pinzgau

Im Zuge der Ermittlungen von November 2025 bis April 2026 wurde klar, dass der 24-Jährige zumindest 4000 Gramm Speed und eine gleiche Menge Cannabis aus Deutschland eingeführt hatte. Er soll außerdem eine weitere Person zur Einfuhr aus Deutschland und anschließendem Dealen im Pinzgau angestiftet haben.