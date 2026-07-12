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Bei Red Bull Salzburg wird‘s für große Namen eng

Bundesliga
12.07.2026 06:59
Danny Röhl soll Salzburg zum Titel führen.
Danny Röhl soll Salzburg zum Titel führen.(Bild: Krone KREATIV/Gepa, stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Mit Haris Tabakovic verpflichtete Red Bull Salzburgs Sport-Geschäftsführer Marcus Mann seinen absoluten Wunschstürmer für drei Jahre. Der Bosnier ist ein weitereres wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Die mögliche Startelf der neuen Saison hat nur noch wenig mit der alten zu tun, wie ein „Krone“-Check untermauert.

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Bei RB Salzburg bleibt in diesem Sommer kein Stein auf dem anderen. Nach drei titellosen Spielzeiten nahmen die Geschäftsführer Marcus Mann und Stephan Reiter den größten Umbruch der Bullen-Geschichte in Angriff.

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