Bei Red Bull Salzburg wird‘s für große Namen eng

Mit Haris Tabakovic verpflichtete Red Bull Salzburgs Sport-Geschäftsführer Marcus Mann seinen absoluten Wunschstürmer für drei Jahre. Der Bosnier ist ein weitereres wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Die mögliche Startelf der neuen Saison hat nur noch wenig mit der alten zu tun, wie ein „Krone“-Check untermauert.