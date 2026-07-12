Feld in Anif in Flammen: Löscheinsatz läuft

Eine an einem Traktor angehängte Heuballenpresse fing am Sonntagnachmittag auf einem landwirtschaftlich genutzten Feld in Anif Feuer. Drei Feuerwehren eilten mit ihren Einsatzkräften und Fahrzeugen zum Löscheinsatz. Die Flammen entzündeten in weiterer Folge das Strohfeld mit einigen Heuballen. Der Brand weitete sich auf etwa 1000 Quadratmeter aus, heißt es laut ersten Informationen.