Feld in Anif in Flammen: Löscheinsatz läuft

Nächster Brandeinsatz für die Salzburger Floriani-Jünger: Eine Heuballenpresse entzündete sich am Sonntag in Anif. Funken entzündeten daraufhin ein Feld mit rund 1000 Quadratmetern. Der Löscheinsatz ist nach wie vor im Gange.
Eine an einem Traktor angehängte Heuballenpresse fing am Sonntagnachmittag auf einem landwirtschaftlich genutzten Feld in Anif Feuer. Drei Feuerwehren eilten mit ihren Einsatzkräften und Fahrzeugen zum Löscheinsatz. Die Flammen entzündeten in weiterer Folge das Strohfeld mit einigen Heuballen. Der Brand weitete sich auf etwa 1000 Quadratmeter aus, heißt es laut ersten Informationen.
Der Löscheinsatz ist nach wie vor im Gange. Die Feuerwehrleute stehen mit zwölf Fahrzeugen im Einsatz. Auch Rettung und Polizei sind vorsorglich vor Ort.
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