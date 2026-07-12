Mitarbeiter-Team soll Traditionsfirma retten

„Ich habe immer offen kommuniziert, dass ich es anstreben würde, das Unternehmen im Falle einer Insolvenz fortführen zu wollen“, sagt Hallinger im Gespräch mit der „Krone“. Dabei setzt er unter anderem auf ein „hochmotiviertes Kernteam an qualifizierten Mitarbeitern“ – sein „kostbarstes Gut“, wie der Geschäftsführer überzeugt ist: „Sie haben daran geglaubt, dass das weiterlaufen kann.“