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Electric Love

Star-DJ brachte seine Mama auf die Festivalbühne

Salzburg
12.07.2026 08:00
Da strahlten zwei um die Wette: Der deutsche Star-DJ Bunt nahm seine Mama mit zum ELF.
Da strahlten zwei um die Wette: Der deutsche Star-DJ Bunt nahm seine Mama mit zum ELF.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Top-Künstler Bunt sorgte am Samstag für den emotionalsten Moment beim heurigen Electric Love Festivals, das in der Nacht auf heute zu Ende ging. Die Besucher kamen am letzten Tag des Events voll auf ihre Kosten und feierten bis spät in die Nacht. Von den DJs gab es richtig viel Lob.

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Das Electric Love 2026 ist geschlagen! In der Nacht auf Sonntag verstummten um 3 Uhr in der Früh endgültig die letzten Musikboxen, heute Vormittag geht es für die Tausenden Camper mit vielen Erinnerungen im Gepäck zurück nach Hause.

Am Samstag hatte das Festival zum Abschluss noch einmal einige große Highlights parat. Der deutsche Chartstürmer Bunt, die Legende Paul Kalkbrenner und die belgische Fixgröße Dimitri Vegas heizten den Massen auf der Mainstage so richtig ein. Die Fans vom Hardstyle kamen unter anderem bei den Lokalhelden Harris & Ford voll auf ihre Kosten. Und auch auf den etwas kleineren Bühnen war stets reger Betrieb.

Beste Stimmung am ELF.
Beste Stimmung am ELF.(Bild: Andreas Tröster)

Insgesamt 200 Künstler traten in den vergangenen vier Tagen am Salzburgring auf. Die großen Superstars der Szene kamen bei den Fans wenig überraschend am besten an. „Mein Favorit war Hugel. Der hat mit seinen Beats die Menge so richtig zum Tanzen gebracht“, betont die 21-jährige Julia. Auch der Franzose zeigte sich von Salzburg angetan, wie er im Interview mit der „Krone“ klarstellte: „Ich spiele jede Woche eine Show in Ibiza, das ist das Größte, was man als DJ erreichen kann. Aber hier aufzutreten war eine willkommene Abwechslung. Ich bin sehr dankbar, dass meine Musik von den Menschen so gut aufgenommen wurde.“

Der Franzose Hugel kam bei den Fans des Electric Love Festivals richtig gut an.
Der Franzose Hugel kam bei den Fans des Electric Love Festivals richtig gut an.(Bild: Andreas Tröster)

Österreichische Küche für Kalkbrenner ein Highlight
Generell sind die Künstler große Fans von Salzburg. Allen voran die Landschaft rund um den Salzburgring wird von ihnen sehr geschätzt. „Ich bin unfassbar gerne hier und esse dann auch immer von morgens bis abends nur österreichische Küche“, lachte Paul Kalkbrenner, der vergangenes Jahr auch bei den Residenzplatzkonzerten performt hatte. Auch bei den Fans kam der 49-Jährige gut an. „Schade, dass sein Auftritt nur 1,5 Stunden ging. Ich hätte ihm gerne drei Stunden zugehört“, kam der 28-jährige Lukas aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Kalkbrenner im Interview mit der „Krone“.
Kalkbrenner im Interview mit der „Krone“.(Bild: Andreas Tröster)

Für den emotionalsten Moment des Tages sorgte aber Bunt. Der 30-Jährige brachte seine Mutter mit auf die Bühne und ließ die Menge komplett ausflippen. „Es war mega, ich bin komplett geflasht“, sagte die Mama im Anschluss zur „Krone“. „Für mich ist das Electric Love ein Heimspiel. Und in Österreich ist die Stimmung immer überragend“, lobte auch der Künstler die Fans und betonte: „Ich hoffe, dass ich auch in den nächsten Jahren hier spielen kann.“

Bunt genoss seinen Auftritt.
Bunt genoss seinen Auftritt.(Bild: Andreas Tröster)

Aber nicht nur internationale Top-Acts, sondern auch heimischen Künstler konnten sich am Ring vor einer großen Kulisse präsentieren. Für den Wiener Levex ist es etwas Besonderes: „Das Electric Love Festival ist das Aushängeschild Österreichs für unsere Musik. Es immer schön, hier zu sein.“

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Kommendes Jahr geht das Electric Love Festival von 8. bis 10. Juli in seine nächste Runde. Der Vorverkauf startet bereits am kommenden Donnerstag. 

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