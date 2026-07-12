Star-DJ brachte seine Mama auf die Festivalbühne

Insgesamt 200 Künstler traten in den vergangenen vier Tagen am Salzburgring auf. Die großen Superstars der Szene kamen bei den Fans wenig überraschend am besten an. „Mein Favorit war Hugel. Der hat mit seinen Beats die Menge so richtig zum Tanzen gebracht“, betont die 21-jährige Julia. Auch der Franzose zeigte sich von Salzburg angetan, wie er im Interview mit der „Krone“ klarstellte: „Ich spiele jede Woche eine Show in Ibiza, das ist das Größte, was man als DJ erreichen kann. Aber hier aufzutreten war eine willkommene Abwechslung. Ich bin sehr dankbar, dass meine Musik von den Menschen so gut aufgenommen wurde.“