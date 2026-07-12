Polizei fasste den polnischen Sonnenbrillen-Dieb

In seinem Fahrzeug fanden die Beamten noch weiteres Diebesgut: vier weitere Sonnenbrillen, eine Handtasche und drei E-Zigaretten. Eine präparierte Tasche sowie Magneten zum Entfernen von Sicherungen hatte der Pole weiters bei sich. Für den aktuellen Diebstahl hat er diese aber nicht verwendet, heißt es im Polizeibericht. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.