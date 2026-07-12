Polizei fasste den polnischen Sonnenbrillen-Dieb

Polizeibeamte konnten einem polnischen Dieb am Samstag das Handwerk legen: Der 35-Jährige wurde von Zeugen und Videokameras beim Stehlen in einem Einkaufszentrum in Wals-Siezenheim beobachtet. Beamte fanden bei ihm auch eine präparierte Tasche und Magneten.
Es war am Samstagnachmittag, als der Pole gerade zwei Sonnenbrillen und Zigaretten im Wert von rund 1000 Euro aus Geschäften mitnahm. Durch die genaue Täterbeschreibung eines Zeugen sowie Videoaufzeichnungen konnte die Polizei den Polen noch im Einkaufszentrum stoppen und festnehmen.
In seinem Fahrzeug fanden die Beamten noch weiteres Diebesgut: vier weitere Sonnenbrillen, eine Handtasche und drei E-Zigaretten. Eine präparierte Tasche sowie Magneten zum Entfernen von Sicherungen hatte der Pole weiters bei sich. Für den aktuellen Diebstahl hat er diese aber nicht verwendet, heißt es im Polizeibericht. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.
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