Karten-Nachfrage war dieses Jahr groß wie nie

„Wir haben die Karten heuer so schnell verkauft wie noch nie zuvor“, erzählte Electric-Love-Chef Manuel Reifenauer. Wer heuer eines der beliebten Tickets ergattern wollte, musste also schnell sein.
„Wir haben die Karten schon seit einem halben Jahr in der Tasche“, erzählte eine Freundinnen-Gruppe aus München.
So viel Glück wie die drei Damen hatte nicht jeder. Die Nachfrage überragte heuer das verfügbare Kartenkontingent deutlich. Vor allem auf die Kategorien VIP und Camping gab es den größten Ansturm jemals.
Rund 180.000 Besucher verzeichnete das Electric Love Festival auch heuer. Das ist die absolute Auslastungsgrenze. Auffällig: Heuer blieben die Besucher länger in die Nacht hinein. Die lauen Sommernächte befeuerten wohl die Partystimmung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.