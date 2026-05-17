FPÖ-Hoffnung musste nach Alkounfall Schein abgeben

Ein blauer Gemeinderat aus dem Innviertel (Oberösterreich) ist seit Ende April für die Fortbewegung auf seine Beine angewiesen. Denn Autofahrten sind ihm nach einem Promille-Unfall nur noch als Beifahrer möglich. Ein Rausch hinterm Lenkrad ist auch bei Politikern kein Kavaliersdelikt mehr. Und alles andere als ein Einzelfall.
Seit Ende April ist ein blauer Gemeinderat aus dem Innviertel seinen Führerschein los. Er soll nach einem nächtlichen Unfall selbst die Polizei alarmiert haben. Bei der Amtshandlung soll sich allerdings herausgestellt haben, dass der Lokalpolitiker eine Fahne hatte, sprich betrunken war.
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