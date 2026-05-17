FPÖ-Hoffnung musste nach Alkounfall Schein abgeben

Ein blauer Gemeinderat aus dem Innviertel (Oberösterreich) ist seit Ende April für die Fortbewegung auf seine Beine angewiesen. Denn Autofahrten sind ihm nach einem Promille-Unfall nur noch als Beifahrer möglich. Ein Rausch hinterm Lenkrad ist auch bei Politikern kein Kavaliersdelikt mehr. Und alles andere als ein Einzelfall.