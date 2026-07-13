Junger Alkolenker war nicht mehr ansprechbar

Betrunken hatte sich ein 24-jähriger Oberösterreicher ans Steuer seines Pkw gesetzt. In Leonding kam er damit plötzlich mitten auf der Straße zum Stillstand, denn der beeinträchtigte Lenker war offenbar nicht mehr in der Lage weiterzufahren. Da er nicht ansprechbar war, musste ein Fenster eingeschlagen werden, um ihn bergen zu können.