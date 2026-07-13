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Junger Alkolenker war nicht mehr ansprechbar

Oberösterreich
13.07.2026 07:22
(Bild: sos)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Betrunken hatte sich ein 24-jähriger Oberösterreicher ans Steuer seines Pkw gesetzt. In Leonding kam er damit plötzlich mitten auf der Straße zum Stillstand, denn der beeinträchtigte Lenker war offenbar nicht mehr in der Lage weiterzufahren. Da er nicht ansprechbar war, musste ein Fenster eingeschlagen werden, um ihn bergen zu können.

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Einen alkoholisierten Autofahrer musste die Polizei in der Nacht zum Montag aus seinem Fahrzeug befreien. Ein 24-jähriger Autofahrer aus Eferding war mit seinem Wagen in Leonding unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Franz-Kafka-Straße kam der Pkw plötzlich zum Stillstand.

Auto parkte mitten auf Fahrbahn
Der 24-Jährige im Fahrzeug war offenbar nicht mehr ansprechbar. Ein weiterer Lenker bemerkte das Auto, das mitten auf der Fahrbahn stand, und alarmierte die Einsatzkräfte. Rettungssanitäter schlugen daraufhin die Fensterscheibe der Fahrertüre ein, um zum Lenker zu gelangen.

Alkotest ergab 1,2 Promille
Der 24-Jährige wurde aus seinem Fahrzeug befreit. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Im Anschluss wurde der 24-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert. Er wird angezeigt.

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