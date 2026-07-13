Keine Zeit zum Verschnaufen für junge Florianis

Auch bei den „Großen“ hält OÖ den Titel

Bei den „Großen“, also den Aktivgruppen geht es von 23. bis 26. Juli nach Eisenstadt, wo die Feuerwehr-Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Meistens sind Jugend- und Aktiv-Bewerb an einem Ort, doch heuer sprang der Veranstalter in Berlin ab und es musste Ersatz gefunden werden. Bei den Aktiven ist Oberösterreich auch „eine Macht“, die amtierenden Weltmeister kommen aus St. Martin im Mühlkreis. Diese Truppe und die Kameraden aus Bad Mühllacken – diese Feuerwehr konnte in Andorf in Silber und Bronze die Landestitel verteidigen – und Julbach (Damengruppe) vertreten unser Land in Eisenstadt.