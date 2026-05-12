Ein radikaler Provokateur und Menschenfreund

Seine Methoden waren durchaus radikal: „Ich will kein Publikum beruhigen, ich will es überfordern“, war sein selbst erklärtes Ziel. Die Wiener Festwochen und das Museum für Angewandte Kunst (MAK) widmen dem Ausnahmekünstler jetzt eine Ausstellung. Mit dem späten Schlingensief-Zitat „Es ist nicht mehr mein Problem!“ als Motto haben seine Nachlassverwalterin Aino Laberenz und Kurator Raphael Gygax acht Arbeiten des Künstlers von 1998 bis 2007 erfahrbar gemacht.