Kratz-Kater „Leo“ beschäftigt heimische Gerichte

Die Causa landete vor dem Bezirksgericht. Und dort wurde zugunsten der Kläger entschieden. Kater „Leo“ hat es hinkünftig zu unterlassen, an der Hauswand seine Kratzspuren zu hinterlassen. Durchzusetzen ist das nur, indem die Besitzerin das Tier nicht mehr ins Freie lässt – oder sich komplett von dem Vierbeiner trennt. Beides will sie nicht, deshalb hat sie angekündigt, in Berufung zu gehen. Vor Gericht soll sie sogar abgestritten haben, dass es sich bei dem am Video festgehaltenen Kater um „Leo“ handelt.