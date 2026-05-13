Fürsten-Enkel hat in der Steiermark geheiratet

Lukas von Lattorff ist der älteste Sohn von Prinzessin Tatjana von und zu Liechtenstein und somit ein Enkel des regierenden Fürsten Hans-Adam II. von Liechtenstein. Am Wochenende hat er nun ohne großen Pomp, dafür in Tracht in der Steiermark geheiratet. Die Braut, Marie Wilczek trug ein rosafarbenes Dirndl.