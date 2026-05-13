Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royale Braut im Dirndl

Fürsten-Enkel hat in der Steiermark geheiratet

Royals
13.05.2026 12:04
Lukas von Lattorff und Marie Wilczek bei der Hochzeit von Prinzessin Marie Caroline von und zu ...
Lukas von Lattorff und Marie Wilczek bei der Hochzeit von Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein in Vaduz.(Bild: APA-Images / dana press / Robin Utrecht)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Lukas von Lattorff ist der älteste Sohn von Prinzessin Tatjana von und zu Liechtenstein und somit ein Enkel des regierenden Fürsten Hans-Adam II. von Liechtenstein. Am Wochenende hat er nun ohne großen Pomp, dafür in Tracht in der Steiermark geheiratet. Die Braut, Marie Wilczek trug ein rosafarbenes Dirndl. 

0 Kommentare

Statt auf Luxus, Blitzlichtgewitter und königlichem Pomp setzte das adelige Paar auf Natürlichkeit und Bodenständigkeit. Die standesamtliche Trauung wurde Medienberichten zufolge auf einer grünen Wiese in der Steiermark gefeiert – umgeben von Familie und engen Freunden.

Fotos aus dem privaten Umfeld, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, zeigen eine Feier wie aus einem Heimatfilm: weiße Holzstühle mitten im Gras, eine traditionelle Blaskapelle und ein entspanntes Brautpaar in Tracht.

Braut im zartrosa Dirndl
Die Braut trug ein zartrosa Dirndl mit weißen Details und kombinierte dazu schlichte Keilsandalen sowie einen Wildblumenstrauß. Lukas von Lattorff erschien im dunkelgrauen Trachten-Sakko und passte damit perfekt zum rustikal-eleganten Stil der Hochzeit.

Lukas von Lattorff gehört zur jüngeren Generation des europäischen Hochadels. Er ist der älteste Sohn des deutschen Aristokraten Philipp von Lattorff und von Prinzessin Tatiana von Liechtenstein.

Lesen Sie auch:
Harriet Sperling und Peter Phillips werden eine Sommerhochzeit feiern. Das gab das Paar jetzt ...
Peter Phillips sagt Ja
Prinzessin Annes Sohn gibt Hochzeitstermin bekannt
01.04.2026
Royals „hocherfreut“
Queen-Enkel Peter Phillips hat sich wieder verlobt
02.08.2025

Paar meidet das Rampenlicht
Damit ist Lukas auch ein Enkel von Hans-Adam II., dem langjährigen Staatsoberhaupt des Fürstentums Liechtenstein. Trotz seiner adeligen Herkunft führt Lukas ein vergleichsweise normales Leben: Er arbeitet als Strategieanalyst und lebt großteils fernab des Rampenlichts.

Auch Marie Wilczek hat adelige Wurzeln. Sie arbeitet als Volksschullehrerin und steht – ähnlich wie ihr frisch angetrauter Ehemann – für eine moderne Generation des Adels: traditionsbewusst, aber bodenständig. Das Paar soll zudem entfernt verwandt sein und gilt als Cousin und Cousine vierten Grades.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
13.05.2026 12:04
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
121.471 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
114.606 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
98.179 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1575 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1479 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
779 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...
Mehr Royals
Royale Braut im Dirndl
Fürsten-Enkel hat in der Steiermark geheiratet
Schockierende Vorwürfe
Andrew soll seinen Hund gegen Kopf getreten haben
Herzliches Verhältnis
Camilla begrüßt Kates Bruder James mit Wangenkuss
Royaler Wow-Auftritt
Amal Clooney glänzt in Vintage-Goldrobe bei Event
Popstar lobt Charles
Stewart nennt Trump bei Königs-Gala „Drecksack“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf