Fürsten-Enkel hat in der Steiermark geheiratet

Lukas von Lattorff ist der älteste Sohn von Prinzessin Tatjana von und zu Liechtenstein und somit ein Enkel des regierenden Fürsten Hans-Adam II. von Liechtenstein. Am Wochenende hat er nun ohne großen Pomp, dafür in Tracht in der Steiermark geheiratet. Die Braut, Marie Wilczek trug ein rosafarbenes Dirndl.
Statt auf Luxus, Blitzlichtgewitter und königlichem Pomp setzte das adelige Paar auf Natürlichkeit und Bodenständigkeit. Die standesamtliche Trauung wurde Medienberichten zufolge auf einer grünen Wiese in der Steiermark gefeiert – umgeben von Familie und engen Freunden.
Fotos aus dem privaten Umfeld, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, zeigen eine Feier wie aus einem Heimatfilm: weiße Holzstühle mitten im Gras, eine traditionelle Blaskapelle und ein entspanntes Brautpaar in Tracht.
Braut im zartrosa Dirndl
Die Braut trug ein zartrosa Dirndl mit weißen Details und kombinierte dazu schlichte Keilsandalen sowie einen Wildblumenstrauß. Lukas von Lattorff erschien im dunkelgrauen Trachten-Sakko und passte damit perfekt zum rustikal-eleganten Stil der Hochzeit.
Lukas von Lattorff gehört zur jüngeren Generation des europäischen Hochadels. Er ist der älteste Sohn des deutschen Aristokraten Philipp von Lattorff und von Prinzessin Tatiana von Liechtenstein.
Paar meidet das Rampenlicht
Damit ist Lukas auch ein Enkel von Hans-Adam II., dem langjährigen Staatsoberhaupt des Fürstentums Liechtenstein. Trotz seiner adeligen Herkunft führt Lukas ein vergleichsweise normales Leben: Er arbeitet als Strategieanalyst und lebt großteils fernab des Rampenlichts.
Auch Marie Wilczek hat adelige Wurzeln. Sie arbeitet als Volksschullehrerin und steht – ähnlich wie ihr frisch angetrauter Ehemann – für eine moderne Generation des Adels: traditionsbewusst, aber bodenständig. Das Paar soll zudem entfernt verwandt sein und gilt als Cousin und Cousine vierten Grades.
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