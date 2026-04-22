22-jähriger Inder verdrehte Trump-Fans den Kopf

„Jedes Reel, das ich postete, bekam drei, fünf oder zehn Millionen Aufrufe. Der Algorithmus hat es geliebt.“ Innerhalb eines Monats hatte Emily Hart über 10.000 Follower. Mit Abonnements auf der Erotikplattform Fanvue und dem Verkauf von T-Shirts mit Slogans wie „PTSD: Pretty Tired of Stupid Democrats“ verdiente Sam monatlich mehrere Tausend Dollar. „Ich habe vielleicht 30 bis 50 Minuten am Tag investiert und für einen Medizinstudenten gutes Geld verdient.“