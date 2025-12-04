Studie: Chatbots können Trump-Wähler beeinflussen

Zwei Monate vor den Wahlen in den USA machten Forschende ein Experiment mit 2300 US-Amerikanern: Diese sollten mit einem KI-Chatbot sprechen, der entweder für Trump oder für Harris warb. Die Teilnehmenden wurden nach dem Zufallsprinzip auf die beiden Chatbots verteilt. Neben den US-Präsidentschaftswahlen wurden ähnliche Tests auch bei den kanadischen Unterhauswahlen 2025 und den polnischen Präsidentschaftswahlen 2025 gemacht, wie „NTV“ berichtet.

KI-Chatbots weitaus überzeugender als traditionelle Wahlanzeigen

Nach den „Gesprächen“ mit dem Chatbot wurden die politischen Ansichten der Teilnehmer geprüft. Es zeigte sich: Der Pro-Harris-Chatbot konnte potenzielle Trump-Wähler in Richtung Harris bewegen. Der Effekt war dabei viermal so groß wie bei traditionellen Wahlanzeigen. Kleiner, aber dennoch auffallend war der Effekt bei dem Pro-Trump-Chatbot.