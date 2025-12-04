Studie: Chatbots können Trump-Wähler beeinflussen

KI-Chatbots können die politischen Ansichten von Wählern deutlich beeinflussen. Das zeigen zwei neue Studien. Dabei wurden US-Wähler mithilfe künstlicher Intelligenz hinsichtlich ihrer politischen Haltung getestet – mit einem überraschend starken Effekt.
Zwei Monate vor den Wahlen in den USA machten Forschende ein Experiment mit 2300 US-Amerikanern: Diese sollten mit einem KI-Chatbot sprechen, der entweder für Trump oder für Harris warb. Die Teilnehmenden wurden nach dem Zufallsprinzip auf die beiden Chatbots verteilt. Neben den US-Präsidentschaftswahlen wurden ähnliche Tests auch bei den kanadischen Unterhauswahlen 2025 und den polnischen Präsidentschaftswahlen 2025 gemacht, wie „NTV“ berichtet.
KI-Chatbots weitaus überzeugender als traditionelle Wahlanzeigen
Nach den „Gesprächen“ mit dem Chatbot wurden die politischen Ansichten der Teilnehmer geprüft. Es zeigte sich: Der Pro-Harris-Chatbot konnte potenzielle Trump-Wähler in Richtung Harris bewegen. Der Effekt war dabei viermal so groß wie bei traditionellen Wahlanzeigen. Kleiner, aber dennoch auffallend war der Effekt bei dem Pro-Trump-Chatbot.
„Effekt ist erschreckend groß“
In ähnlichen Tests mit 1530 Personen in Kanada und 2118 in Polen war der Einfluss noch deutlich stärker. Dort veränderten Chatbots die Einstellungen und Wahlabsichten von Oppositionswählern um rund 10 Prozentpunkte. „Das war für mich ein überraschend großer Effekt, besonders im Zusammenhang mit Präsidentschaftswahlen“, sagte David Rand, Hauptautor beider Studien von der Cornell University in New York, in einer Mitteilung.
KI nutzte auch Falschaussagen
Die Studie zeigt, dass die Chatbots unterschiedliche Strategien nutzten, um Menschen zu überzeugen – am häufigsten setzten sie dabei auf Höflichkeit und das Anführen von Belegen. Die Forschenden prüften außerdem die inhaltliche Richtigkeit der Argumente. Insgesamt lagen die Chatbots meist korrekt, jedoch traten bei jenen, die in den drei untersuchten Ländern für rechtsgerichtete Kandidaten warben, mehr ungenaue Aussagen auf als bei Chatbots, die linksgerichtete Kandidaten unterstützten. Veröffentlicht wurde die Untersuchung im Fachjournal „Nature“.
