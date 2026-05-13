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Großeinsatz für Helfer

400 verwahrloste Tiere in einem Haus gefunden

Steiermark
13.05.2026 11:41
Die Tiere lebten unter schrecklichen Zuständen
Die Tiere lebten unter schrecklichen Zuständen(Bild: Tierheim Adamhof)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Eva Blümel
Von Christa Blümel und Eva Blümel

Erschütternder Großeinsatz für steirische Tierschützer: 400 Katzen, Meerschweinchen, Hasen wurden aus einem Haus gesichert – zwischen den geretteten Tieren fanden sich auch schon zahlreiche Kadaver!

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„Wir sind als Tierschützer ja leider schon viele Entsetzlichkeiten gewohnt – aber dieser Fall hat sogar uns an unsere Grenzen gebracht“, schildert Antonia Schöllauf, engagierte Leiterin des Tierheimes Adamhof in Leibnitz, den Einsatz. Nach einer Anzeige waren sie zu einem Haus gerufen worden, in dem sich katastrophale Umstände zeigten: „Hinter verschlossenen Türen zeigte sich Tierleid unglaublichen Ausmaßes. Katzen, auch trächtige Muttertiere, Babys sowie Hasen und Meerschweinchen hatten kein oder kaum Futter oder Wasser, waren auf engem Platz zusammengepfercht, mehrere waren bereits verendet! Andere im Überlebenskampf angefressen, weitere schwer verletzt – es war dramatisch.“

Einen ganzen Tag lang waren die Tierschützer gemeinsam mit der Veterinärbehörde Leibnitz im Einsatz, um die armen Überlebenden zu bergen, ein psychisch wie physisch schwer herausfordernder Einsatz.

Die Tiere mussten ganz Schlimmes mitmachen
Die Tiere mussten ganz Schlimmes mitmachen(Bild: Tierheim Adamhof)

Schöllauf: „Es ist auch nicht sicher, ob wir alle durchbringen werden, der Gesundheitszustand vieler ist kritisch. Zahlreiche Tiere, die zwischen den Kadavern ihrer Artgenossen gehalten wurden, sind in ganz schlechtem Zustand.“

Besonders erschütternd waren die zahlreichen Todfunde vor Ort. „Neben mehreren toten, auch schon verwesten Katzen im Haus wurde im Garten eine regelrechte Kadaversammelstelle entdeckt. Zudem fanden sich dort Grabstätten für verstorbene Tiere – ein weiteres bedrückendes Zeichen für das jahrelange Ausmaß dieser Haltung,“ so Schöllauf.

Offenbar blieb dieser Ort des Grauens viel zu lange unentdeckt. Antonia Schöllauf: „Die Bilder dieses Einsatzes sprechen letztlich für sich und zeigen einmal mehr, wie wichtig Aufmerksamkeit, frühes Hinschauen und konsequenter Tierschutz sind.“

Die Katzen sind nun im Tierheim Adamhof untergebracht, die vielen Kleintiere bei „Purzel und Vicky“.

Da entstehen auch hohe Kosten. Wer den Tierschützern helfen möchte: Tierschutzverein Leibnitz, AT443820600000017731 oder Herz für Purzel & Vicky, AT403843900000832311.

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