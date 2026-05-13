400 verwahrloste Tiere in einem Haus gefunden

„Wir sind als Tierschützer ja leider schon viele Entsetzlichkeiten gewohnt – aber dieser Fall hat sogar uns an unsere Grenzen gebracht“, schildert Antonia Schöllauf, engagierte Leiterin des Tierheimes Adamhof in Leibnitz, den Einsatz. Nach einer Anzeige waren sie zu einem Haus gerufen worden, in dem sich katastrophale Umstände zeigten: „Hinter verschlossenen Türen zeigte sich Tierleid unglaublichen Ausmaßes. Katzen, auch trächtige Muttertiere, Babys sowie Hasen und Meerschweinchen hatten kein oder kaum Futter oder Wasser, waren auf engem Platz zusammengepfercht, mehrere waren bereits verendet! Andere im Überlebenskampf angefressen, weitere schwer verletzt – es war dramatisch.“