Lindsey Vonn begeistert: „War mein erstes Mal!“

„Kommt immer ein nächstes Jahr“

Das Playoff-Aus der Lakers konnte Vonn – die sogar ein eigenes Lakers-Trikot bekommen hatte – unterdessen aber auch nicht verhindern. Gegen Oklahoma setzte es die vierte Niederlage im vierten Spiel. Die Partie war nichts für schwache Nerven. 40 Sekunden vor dem Ende lag das Heimteam noch knapp voran (110:109). LeBron James und seine Kollegen taten alles, um das schnellstmögliche Ausscheiden gegen den amtierenden Meister zu verhindern, doch es reichte am Ende nicht.