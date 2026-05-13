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Lindsey Vonn begeistert: „War mein erstes Mal!“

Ski Alpin
13.05.2026 11:57
Lindsey Vonn als Ehrenkapitänin!
Lindsey Vonn als Ehrenkapitänin!(Bild: Screenshot/Instagram_lindseyvonn, AP/Mark J. Terrill)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Als Ehrenkapitänin durfte Lindsey Vonn beim Playoff-Heimspiel der Los Angeles Lakers eine besondere Rolle einnehmen. Das Aus des NBA-Vereins konnte aber auch der elitäre Beistand am Ende nicht mehr verhindern. Von der Ski-Queen gab es aber zumindest noch ein paar tröstende Worte mit auf den Weg in Richtung Sommerpause. 

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„Playoff-Basketball!! Es war mein erstes Mal als Ehrenkapitänin. Danke Lakers“, zeigt sich Vonn nach dem Spiel auf Instagram begeistert. Der Ausflug in die Basketball-Welt war für die US-Ski-Queen ein großes Abenteuer. 

Nach ihrer Horror-Verletzung kämpft Vonn weiterhin mit den Folgen. Auch in der Halle musste sich die 41-Jährige noch auf ihre Krücke stützen, macht aber weiterhin Fortschritte. Selbst ein erneutes Comeback möchte die US-Amerikanerin nicht ausschließen.

„Kommt immer ein nächstes Jahr“
Das Playoff-Aus der Lakers konnte Vonn – die sogar ein eigenes Lakers-Trikot bekommen hatte – unterdessen aber auch nicht verhindern. Gegen Oklahoma setzte es die vierte Niederlage im vierten Spiel. Die Partie war nichts für schwache Nerven. 40 Sekunden vor dem Ende lag das Heimteam noch knapp voran (110:109). LeBron James und seine Kollegen taten alles, um das schnellstmögliche Ausscheiden gegen den amtierenden Meister zu verhindern, doch es reichte am Ende nicht.

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Ein Rückschlag für die Lakers, die immerhin noch ein paar aufmunternde Worte erhielten. „Traurig, dass die Saison vorbei ist, aber das ist Sport. Es kommt immer ein nächstes Jahr“, so Vonn, die selbst genügend Erfahrungen mit Rückschlägen gesammelt hat. 

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