ESC: Machen die Moderatoren einen guten Job?

Das erste Halbfinale gab nicht nur Aufschluss über die Performances der ersten Künstler, sondern auch über die des österreichischen Moderationsduos. Unsere Frage des Tages vom 13. Mai lautet: „Song-Contest-Moderation: Machen Victoria Swarovski und Michael Ostrowski einen guten Job?“
Wie bewerten Sie die Moderation der beiden? Wie fanden Sie die österreichisch-australische Showeinlage? Erwarten Sie, Victoria Swarovski und Michael Ostrowski künftig häufiger als Moderatoren im österreichischen Fernsehen zu sehen?
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