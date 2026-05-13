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Frage des Tages

ESC: Machen die Moderatoren einen guten Job?

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13.05.2026 11:43
Victoria Swarovski und Michael Ostrowski eröffneten den internationalen Wettbewerb in funkelnder ...
Victoria Swarovski und Michael Ostrowski eröffneten den internationalen Wettbewerb in funkelnder Songcontest-Manier.(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
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Von Community

Das erste Halbfinale gab nicht nur Aufschluss über die Performances der ersten Künstler, sondern auch über die des österreichischen Moderationsduos. Unsere Frage des Tages vom 13. Mai lautet: „Song-Contest-Moderation: Machen Victoria Swarovski und Michael Ostrowski einen guten Job?“

0 Kommentare

Wie bewerten Sie die Moderation der beiden? Wie fanden Sie die österreichisch-australische Showeinlage? Erwarten Sie, Victoria Swarovski und Michael Ostrowski künftig häufiger als Moderatoren im österreichischen Fernsehen zu sehen?

Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

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