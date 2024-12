Wie die USA geheim am perfekten Deepfake forschen

„Ob DALL-E 3, Gesichtsfilter auf TikTok und Instagram oder DeepFaceLab: Technologien, die die Manipulation von Videos und Bildern ermöglichen, boomen, sind zunehmend einfacher zugänglich und markieren für viele Menschen einen Wendepunkt, wenn es um das Vertrauen in digitale Inhalte geht. Wie erkennen, was echt ist, wenn die Fakes immer realistischer sind?“, umreißt das Austrian Institute of Technology (AIT) die Problematik.