Autor Sebastian Fitzek bekommt „GZSZ“-Gastrolle

„Es war spannend, einmal die Seiten zu wechseln und selbst Teil einer GZSZ-Geschichte zu werden“, kommentiert Star-Autor Sebastian Fitzek seine Gastrolle in der wohl berühmtesten deutschen Soap.
Sebastian Fitzek („Die Therapie“, „Auris“) übernimmt anlässlich seines Autorenjubiläums eine Gastrolle in der RTL-Soap „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“. Wie RTL mitteilte, drehte Fitzek dafür am Dienstag in Potsdam-Babelsberg.
Der 54-Jährige soll demnach Teil einer noch geheim gehaltenen Storyline rund um Jo Gerner (Wolfgang Bahro), dessen Tochter Matilda (Anna-Katharina Fecher) und seiner Ex-Partnerin Yvonne (Gisa Zach) werden.
Video: Hier sehen Sie einen ersten Ausschnitt
Rolle bleibt geheim
Es sei Fitzeks erste Rolle in einer Soap – welche genau er bei GZSZ spielt, bleibe bis zur Ausstrahlung im Juli auf RTL+ und bei RTL unter Verschluss. Die Atmosphäre am Set sei großartig gewesen, zitierte RTL den Berliner Schriftsteller in der Mitteilung.
Sein 20-Jahr-Jubiläum als Autor will Fitzek im August an zwei Terminen mit einer Jubiläumsshow in der Berliner Waldbühne feiern.
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