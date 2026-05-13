Tesla baut Batteriezell-Fertigung in Grünheide aus

Jährlich sollen Batteriezellen mit einer Gesamtkapazität von 18 Gigawattstunden gefertigt werden können – bisher hatte Tesla mit acht Gigawattstunden geplant. Ab 2027 sollten von der Batteriezelle bis zu Elektrofahrzeugen alles an einem Standort produziert werden, erklärte das Unternehmen. „Das ist einzigartig in Europa und stärkt zudem die Resilienz unserer Lieferketten.“