„Wer man ist, lässt sich nicht einfach abstellen!“

Hohe Intensität und ein lange gehegter Traum

Ob auch bei Barkhatov das Verzeihen am Ende steht, will er noch nicht verraten, schwärmt aber vom jungen Verdi: „Er war sehr experimentierfreudig. Diese Oper selbst hat lange ein Schattendasein geführt, nicht aber die Musik. Verdi hat viele Motive daraus in anderen Werken wieder verwendet. Für die Sänger ist das Stück ziemlich anspruchsvoll. Es ist musikalisch sehr intensiv in Tempo und Dynamik.“