Ungarn: 1. Sitzung der Regierung in kleinem Ort

Auch außerordentliche Dürre ein Thema

Neben der historischen Bedeutung wurde die Wahl des Ortes in der südungarischen Tiefebene auch mit der aktuell außerordentlichen Dürre gerechtfertigt. Vor der Sitzung soll es zu Begegnungen mit Wasser- und Landwirtschaftsexperten kommen, die das neue Kabinett mit Informationen über die aktuelle Lage versorgen soll. Danach werde über notwendige kurzfristige Maßnahmen entschieden, hieß es.