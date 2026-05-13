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„Frostbeule“ Shiffrin genießt Auszeit vom Schnee

Ski Alpin
13.05.2026 08:21
Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde genießen die gemeinsame Zeit abseits der Skipisten.
Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde genießen die gemeinsame Zeit abseits der Skipisten.(Bild: Screenshot/Instagram_mikaelashiffrin)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Traumpaar im Traumurlaub! Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde nehmen sich eine Auszeit von eisigen Pisten und entspannen zusammen am tropischen Strand. Eine sportliche Herausforderung darf dabei aber trotzdem nicht fehlen! 

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„Die Frostbeule ist endlich aufgetaut“, schreibt Shiffrin auf Instagram neben einer Reihe von Fotos und Videos, die sie zusammen mit ihrem Partner Aleksander Aamodt Kilde im Urlaub an einem tropischen Strand zeigen. 

Den Skianzug hat das Sport-Traumpaar dabei gegen sommerliche Kleider eingetauscht. Während Shiffrin im Bikini am Strand entlangspaziert, erkundet Partner Kilde eine Höhle.

Challenge am Golfplatz
Doch auch der gemeinsame sportliche Wettkampf darf am Ende des Tages nicht fehlen. Anders als auf der Piste überwiegt am Golfplatz schließlich aber doch einfach der Spaß am Spiel. 

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Shiffrin und Kilde genießen also die rare Zeit der Zweisamkeit abseits des sportlichen Getümmels. Immerhin bereiten sich beide auch schon auf die neue Skisaison vor. Wie lange sie sich aber noch dem Profi-Sport widmen, ließen sie zuletzt offen. 

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