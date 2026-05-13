Pfauen werden in Küstenort in Italien zur Plage

Anwohner stören „eiscremeartige Exkremente“

Während der Corona-Pandemie vermehrten sie sich dort unkontrolliert. Die Stadt ist nun in zwei Lager geteilt: Manche Bewohner finden die Pfauen charmant und schön. Andere können den Kreaturen nur wenig abgewinnen. „Die Population ist in den letzten 30 Jahren explosionsartig angewachsen und ist jetzt zu groß: Sie stören den Schlaf, behindern den Verkehr und verschmutzen den Boden mit eiscremeartigen Exkrementen, in die wir dann hineintreten“, erklärte der pensionierte Busfahrer Marco Manzoli seine Abneigung gegen die Tiere.