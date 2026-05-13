Kino und Kältekammer: Hotel greift nach 5 Sternen

Dieser Tage ist sie an vielen Fronten gefordert: Das Hotel Nōa, das sie mit Tochter Stephanie Walcher betreiben wird, steht unmittelbar vor der Eröffnung, wie immer in solchen Fällen wird es zeitlich „knackig“ – und sich letztlich alles ausgehen. Zur Eröffnung am Donnerstag und Freitag werden etwa die Schauspielerin Luise Bähr („Die Bergretter“), Ferdinand Seebacher („Kommissar Rex“) und Skilegende Hans Knauß erwartet. Der reguläre Hotelbetrieb startet am 1. Juni, rechtzeitig zu den fünf Konzerten des „Summer Openings“.