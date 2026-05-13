Nächster „Risikowolf“ ging durch die Lappen

Abschusspläne werden angepasst

„Das ist auch damit erklärbar, dass es meist Einzeltiere auf der Durchreise sind, die weiterziehen und dadurch keine Probleme mehr machen“, sagt Oberösterreichs Forstdirektor Gottfried Diwold. Obwohl die Zahl der Wölfe um bis zu 30 Prozent pro Jahr steigen kann, machen sie den Jägern im Land kaum Konkurrenz, wenn es um die Abschüsse von Hase, Reh und Co. geht. Denn werden in einem Revier mehr Tiere gerissen, sinkt auch der Schaden in der Landwirtschaft durch Verbiss, nach dem sich die Abschusspläne richten.