Conan O‘Brien moderiert auch 2027 wieder Oscars

TV-Ikone Conan O‘Brien wird im kommenden Jahr zum dritten Mal als Gastgeber auf der Oscar-Bühne stehen. „Das Trilogy-Event, auf das Hollywood gewartet hat“, schrieben die Verleiher der Filmpreise auf der Plattform X.
In einer Mitteilung gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, dass O‘Brien im März 2027 zum dritten Mal in Folge die Oscar-Gala moderieren wird.
Sechsfacher Emmy-Gewinner
Der 63 Jahre alte Comedian gewann in seiner langen TV-Laufbahn sechs Emmy-Preise. Der Emmy-Award ist der bedeutendste Fernsehpreis der USA, vergleichbar mit dem Oscar für Filme.
O‘Brien hatte jahrzehntelang seine eigene Late-Night-Show und arbeitet derzeit vor allem als Podcast-Gastgeber.
Oscars am 14. März
Im kommenden Jahr werden die Oscar-Nominierungen am 21. Jänner bekannt gegeben. Die 99. Verleihung der Filmtrophäen ist für den 14. März 2027 geplant.
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