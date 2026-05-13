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„Trilogy-Event“

Conan O‘Brien moderiert auch 2027 wieder Oscars

Society International
13.05.2026 08:31
Conan O‘Brien freut sich auf seinen dritten Einsatz bei der Oscar-Gala.
Conan O‘Brien freut sich auf seinen dritten Einsatz bei der Oscar-Gala.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

TV-Ikone Conan O‘Brien wird im kommenden Jahr zum dritten Mal als Gastgeber auf der Oscar-Bühne stehen. „Das Trilogy-Event, auf das Hollywood gewartet hat“, schrieben die Verleiher der Filmpreise auf der Plattform X. 

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In einer Mitteilung gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, dass O‘Brien im März 2027 zum dritten Mal in Folge die Oscar-Gala moderieren wird.

Sechsfacher Emmy-Gewinner
Der 63 Jahre alte Comedian gewann in seiner langen TV-Laufbahn sechs Emmy-Preise. Der Emmy-Award ist der bedeutendste Fernsehpreis der USA, vergleichbar mit dem Oscar für Filme.

O‘Brien hatte jahrzehntelang seine eigene Late-Night-Show und arbeitet derzeit vor allem als Podcast-Gastgeber.

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Oscars am 14. März
Im kommenden Jahr werden die Oscar-Nominierungen am 21. Jänner bekannt gegeben. Die 99. Verleihung der Filmtrophäen ist für den 14. März 2027 geplant.

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