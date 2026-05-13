Luftangriff auf Ukraine: Baby ringt um Überleben

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Großstadt Krywyj Rih sind am Dienstagabend mindestens zwei Menschen getötet worden. Vier weitere Menschen wurden verletzt, darunter ein neun Monate altes Mädchen, das in kritischem Zustand im Spital behandelt wird.
Die Ärzte im Krankenhaus würden nun alles in ihrer Macht Stehende tun, um das Leben des schwer verletzten Babys zu retten, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er verurteilte den Angriff auf ein gewöhnliches Wohnhaus als „zynisch und militärisch sinnlos“.
Selenskyjs Heimatstadt
Bei den Getöteten handelt es sich laut Behördenangaben um eine 65-jährige Frau und einen 43-jährigen Mann. Krywyj Rih ist Selenskyjs Heimatstadt und wurde bereits mehrfach Ziel russischer Angriffe. Sie liegt im Zentrum der Ukraine.
Nach Ende der dreitägigen Waffenruhe am Montag töte Russland nun wieder Ukrainer und Ukrainerinnen, schrieb Selenskyj in seinem Telegram-Kanal. „Der Druck auf Russland darf deshalb in keiner Weise nachlassen.“ Nur entschlossener gemeinsamer Druck und die Stärkung der Ukraine, einschließlich der Ausweitung der Luftabwehr, „können den Aggressor dazu zwingen, diplomatisch auf einen verlässlichen Frieden und ein Ende der Morde hinzuarbeiten“.
Moskau bat um Waffenruhe
US-Präsident Donald Trump hatte auf Moskauer Bitte eine dreitägige Waffenruhe von Samstag bis Montag vermittelt. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte am Dienstag offiziell, dass die sogenannte militärische Spezialoperation – wie Russland den Angriffskrieg gegen seinen Nachbarn nennt – seit Tagesanbruch fortgesetzt werde.
Die Ukraine hofft seit Langem auf eine längere Waffenruhe, in der über einen Waffenstillstand und eine Friedenslösung verhandelt werden könnte. Moskau hat die Feuerpausen über hohe Feiertage immer begrenzt. In diesem Fall ging es darum, mit einer Militärparade am Samstag in Moskau ungestört das Andenken an den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg feiern zu können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.