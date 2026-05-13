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„Zynisch und sinnlos“

Luftangriff auf Ukraine: Baby ringt um Überleben

Ukraine-Krieg
13.05.2026 08:07
Dieses Wohnhaus in der Großstadt Krywyj Rih wurde von einer Drohne getroffen. Zwei Menschen ...
Dieses Wohnhaus in der Großstadt Krywyj Rih wurde von einer Drohne getroffen. Zwei Menschen wurden dabei getötet.(Bild: Telegram/V_Zelenskiy_official)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Großstadt Krywyj Rih sind am Dienstagabend mindestens zwei Menschen getötet worden. Vier weitere Menschen wurden verletzt, darunter ein neun Monate altes Mädchen, das in kritischem Zustand im Spital behandelt wird.

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Die Ärzte im Krankenhaus würden nun alles in ihrer Macht Stehende tun, um das Leben des schwer verletzten Babys zu retten, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er verurteilte den Angriff auf ein gewöhnliches Wohnhaus als „zynisch und militärisch sinnlos“.

Selenskyjs Heimatstadt
Bei den Getöteten handelt es sich laut Behördenangaben um eine 65-jährige Frau und einen 43-jährigen Mann. Krywyj Rih ist Selenskyjs Heimatstadt und wurde bereits mehrfach Ziel russischer Angriffe. Sie liegt im Zentrum der Ukraine.

Nach Ende der dreitägigen Waffenruhe am Montag töte Russland nun wieder Ukrainer und Ukrainerinnen, schrieb Selenskyj in seinem Telegram-Kanal. „Der Druck auf Russland darf deshalb in keiner Weise nachlassen.“ Nur entschlossener gemeinsamer Druck und die Stärkung der Ukraine, einschließlich der Ausweitung der Luftabwehr, „können den Aggressor dazu zwingen, diplomatisch auf einen verlässlichen Frieden und ein Ende der Morde hinzuarbeiten“.

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Moskau bat um Waffenruhe
US-Präsident Donald Trump hatte auf Moskauer Bitte eine dreitägige Waffenruhe von Samstag bis Montag vermittelt. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte am Dienstag offiziell, dass die sogenannte militärische Spezialoperation – wie Russland den Angriffskrieg gegen seinen Nachbarn nennt – seit Tagesanbruch fortgesetzt werde.

Die Ukraine hofft seit Langem auf eine längere Waffenruhe, in der über einen Waffenstillstand und eine Friedenslösung verhandelt werden könnte. Moskau hat die Feuerpausen über hohe Feiertage immer begrenzt. In diesem Fall ging es darum, mit einer Militärparade am Samstag in Moskau ungestört das Andenken an den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg feiern zu können.

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