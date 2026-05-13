Kritik an Bank: „Sie tun mit uns, was sie wollen!“

Die Situation ist verfahren: In Altenmarkt wird die Filiale der Raiffeisen-Bank gerade groß umgebaut. Für die Baustelle ist ein Kran notwendig, der so positioniert wurde, dass die Zufahrt zum unmittelbar dahinterliegenden Barbarahof komplett blockiert ist. Der Knackpunkt dabei: Es gibt ein eingetragenes Nutzungsrecht, ein sogenanntes Servitut, dass die Nachbarn über den Grund zufahren dürfen.