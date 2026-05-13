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Konflikt in Altenmarkt

Kritik an Bank: „Sie tun mit uns, was sie wollen!“

Salzburg
13.05.2026 07:00
Komplett durch den Kran blockiert: Der Barbarahof ist während der Raiffeisen- Baustelle nur noch ...
Komplett durch den Kran blockiert: Der Barbarahof ist während der Raiffeisen- Baustelle nur noch über Gehwege und die Tiefgarage erreichbar.(Bild: zVg)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Konflikt in der Salzburger Gemeinde Altenmarkt: Nachbaren toben, weil die Raiffeisen-Bank eine Zufahrt wegen einer Baustelle bei der Filiale mit einem Kran blockiert. Pikant dabei: Es gibt eigentlich ein eingetragenes Nutzungsrecht an dem Grund. Die Nachbarn wussten davon nichts.

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Die Situation ist verfahren: In Altenmarkt wird die Filiale der Raiffeisen-Bank gerade groß umgebaut. Für die Baustelle ist ein Kran notwendig, der so positioniert wurde, dass die Zufahrt zum unmittelbar dahinterliegenden Barbarahof komplett blockiert ist. Der Knackpunkt dabei: Es gibt ein eingetragenes Nutzungsrecht, ein sogenanntes Servitut, dass die Nachbarn über den Grund zufahren dürfen.

Zitat Icon

Es ist eine privatrechtliche Angelegenheit und nicht Sache der Gemeinde. Man sollte es im guten Einvernehmen lösen.

Josef Steger (ÖVP), Ortschef und früher Raiffeisen-Mitarbeiter

In dem früheren Hotel, das zu Ferienwohnungen umfunktioniert wurde, gibt es mehrere Miteigentümer. „Wir wurden nicht informiert“, ärgert sich Johann Eckart. Vor Jahren habe Raiffeisen auch schon einmal den Versuch gestartet, der Familie die Wegerechte wegzunehmen, scheiterte dabei aber, heißt es. Miteigentümer Hannes Schwenter, dem vier Ferienwohnungen gehören, erbost: „Wir haben das zufällig mitbekommen.“

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Raiffeisen würde so Rechte mit den Füßen treten. Von dort heißt es auf „Krone“-Anfrage: „Wir sind verhandlungsbereit.“ Es geht auch um Mieteinnahmen. Weil kein Kompromiss zustande kam, soll der Fall vor Gericht landen.

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