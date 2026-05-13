2. Halbfinale steht an: Was Fans erwarten können

Vorjahressieger JJ teilte mit Cosmó Pizza

Ein fester Bestandteil dieser Einheit ist auch JJ, der im Vorjahr in Basel mit „Wasted Love“ für Österreich siegreich war. Nun wieder auf der ESC-Bühne zu stehen, sei „arg“. Er sei aber viel entspannter und habe sich auch mit Cosmó eine große Pizza geteilt – für den die Wettquoten allerdings nicht gut stehen.