„Gibt kein Heilmittel!“ Wirbel nach Perez-Auftritt

Auch das Medium „ABC“, das von Perez in seiner Rede direkt angegriffen wurde, hat reagiert. „Florentino Perez vertuscht die Misserfolge von Real Madrid mit einer heftigen Attacke gegen die Zeitung ABC. Der Präsident beruft Neuwahlen ein und fordert seine Gegner auf, zu kandidieren, während er der Presse vorwirft, sich verschworen zu haben, um ihn und den „weißen“ Verein zu Fall zu bringen.“