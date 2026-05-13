Ex wollte sich rächen und erfand Missbrauch

Dass es die dreifach Vorbestrafte mit der Wahrheit nicht immer ganz genau nimmt, ist spätestens seit ihrer ersten Verurteilung aktenkundig. Vor knapp vier Jahren musste sich die heute 39-jährige Arbeitslose bereits wegen Verleumdung verantworten, nachdem sie ihren damaligen Lebensgefährten der schweren Körperverletzung beschuldigt hatte. Nun landete sie erneut vor Gericht – wieder wegen ihres Ex-Partners.