Grüner Frontalangriff auf blauen Bitschi

Seit die Freiheitlichen in der Landesregierung Verantwortung tragen, würden sie bei Familien kürzen. Gleichzeitig erhöhe die FPÖ das Budget für den Straßenbau um 81 Prozent und zeige damit klar: „Sie entscheidet sich gegen Familien und für Betonprojekte. Die FPÖ lässt Vorarlbergs Familien mit Teuerung und hohen Energiepreisen im Stich,“ wettern die Grünen. Als Beispiele für die blaue Handschrift nennt Zadra etwa die Kürzung der Budgetmittel für familienpolitische Maßnahmen um 7,1 Prozent von 2025 auf 2026: Davon seien unter anderem Familienzuschuss, Familienbund, Kinderfreunde und Sommerprogramme in den Gemeinden betroffen. Zudem wirft Zadra den Blauen vor, das Budget für den gemeinnützigen Wohnbau heuer um 4,5 Prozent gekürzt zu haben.

Kein Verständnis für Kürzungen

Auch die Tarifsenkungen im Sozialfonds sind Zadra ein Dorn im Auge. Diese würden Kürzungen gleichkommen. Ebenso wenig Verständnis zeigt Zadra für die Schließung des Hallenbads im Krankenhaus Rankweil, denn dadurch fallen zig Kinder-Schwimmkurse flach. Statt zu kürzen, fordern die Grünen die Rücknahme aller Kürzungen bei Familienleistungen und sozialen Angeboten und zudem die volle Inflationsanpassung von Unterstützungsleistungen für Familien.