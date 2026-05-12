Zustellfirma meldete Mitarbeiter nicht an

Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle ist dem Amt für Betrugsbekämpfung ein Schlag gegen Schwarzarbeit und Abgabenbetrug in der Zustellbranche gelungen. Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Kontrolle im November 2025: Mitarbeiter der Finanzpolizei Feldkirch hielten ein Zustellfahrzeug mit Schweizer Kennzeichen an. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Lenker entgegen den gesetzlichen Bestimmungen nicht vor Arbeitsantritt bei der Österreichischen Gesundheitskasse angemeldet worden war.