Bei Baby: „Harmlose Beule“ war Schädelbruch

Beule im Auge behalten

Die Frage des Richters, weshalb sie mit dem Säugling nicht umgehend ins Spital gefahren sei, nachdem sie am Vortag die Beule am Kopf des sechs Monate alten Mädchens festgestellt hatte, beantwortet der ebenfalls angeklagte Kindesvater (51) so: „Ich hatte bei der Arbeit sehr viel zu tun und konnte nicht weg.“ Daher habe er mit seiner Lebensgefährtin vereinbart, die Beule im Auge zu behalten, da der Kopf doch ein sehr sensibler Bereich sei.