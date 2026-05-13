Wegen E-Zigarette? Mama geschlagen, Papa gebissen

Schwere Vorwürfe gegen einen 15-Jährigen in Tirol: Der Jugendliche rastete aus und verletzte seine Eltern – angeblich, weil sie ihm seine E-Zigarette, eine sogenannte Vape, abnehmen wollten. Jetzt stand er vor Gericht.
Bei einer in Tirol lebenden und aus Bosnien stammenden Familie ging es im März wahrlich wild zu: Weil der 15-jährige Sohn seine Vape abgeben sollte, soll er seiner Mutter mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie verletzt haben. Auch der Vater bekam die Wut des Teenagers zu spüren: Dieser biss ihn in den Arm und drohte ihm mit dem Abstechen.
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