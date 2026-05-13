Wegen E-Zigarette? Mama geschlagen, Papa gebissen

Bei einer in Tirol lebenden und aus Bosnien stammenden Familie ging es im März wahrlich wild zu: Weil der 15-jährige Sohn seine Vape abgeben sollte, soll er seiner Mutter mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie verletzt haben. Auch der Vater bekam die Wut des Teenagers zu spüren: Dieser biss ihn in den Arm und drohte ihm mit dem Abstechen.