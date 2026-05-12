„Die sollen sich in Grund und Boden schämen!“

Auch ihr Sohn, der am Samstag im Rahmen der Veranstaltung „Rock am Kumma“ ausgezeichnet worden war, agiere gestärkt und möchte nun anderen Kindern helfen. An den Geschenken, darunter ein von Carsten Stahl signiertes Buch, habe ihr eher lesefaule Filius so großen Gefallen gefunden, dass er es mit ins Bett genommen habe und darüber eingeschlafen sei. Besonders beeindruckt sei der zwölfjährige Bub zudem von einem eigens für ihn komponierten Lied gewesen, das einen Tag später bei der Veranstaltung in Mäder präsentiert worden war.