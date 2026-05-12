Thema Armut: Caritas ruft Bürgerrat ins Leben

Immer mehr Menschen rutschen in die Armut – auch in Vorarlberg. Weil ihr die Politik bei der Armutsbekämpfung zu inaktiv ist, startet die Caritas nun eine eigene Initiative.
Der aktuelle Armutsbericht der Statistik Austria zeigt auf, wie Armut in Österreich zunimmt. „Allein in Vorarlberg sind 2025 laut diesem Bericht mehr als 11.000 Personen von manifester Armut betroffen, und knapp 7000 Menschen sind neu in die Armutsgefährdung gerutscht“, berichtet Caritasdirektor Walter Schmolly. Zwar erkennt Schmolly durchaus, dass die Politik diese besorgniserregende Entwicklung mit entsprechenden Arbeitsprogrammen einbremsen möchte, doch nicht in ausreichendem Maße. Teilweise würde sogar in die entgegengesetzte Richtung gearbeitet werden.
Deswegen will die Caritas nun mit einem Bürgerrat gegensteuern: Dieser bringt zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger zusammen. Diese beraten unabhängig und entwickeln Empfehlungen, wie Politik und Gesellschaft mit der Armutsentwicklung umgehen sollten. Damit ein Bürgerrat einberufen werden kann, benötigt die Initiative zumindest 1000 Unterstützungserklärungen. Die Caritas lädt daher alle in Vorarlberg mit Hauptwohnsitz gemeldeten Bewohner und Bewohnerinnen über 16 Jahren ein, mit ihrer Unterschrift ein Zeichen für eine solidarische Gesellschaft zu setzen. Mehr Informationen dazu finden sich auf der Website der Caritas Vorarlberg.
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