Thema Armut: Caritas ruft Bürgerrat ins Leben

Deswegen will die Caritas nun mit einem Bürgerrat gegensteuern: Dieser bringt zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger zusammen. Diese beraten unabhängig und entwickeln Empfehlungen, wie Politik und Gesellschaft mit der Armutsentwicklung umgehen sollten. Damit ein Bürgerrat einberufen werden kann, benötigt die Initiative zumindest 1000 Unterstützungserklärungen. Die Caritas lädt daher alle in Vorarlberg mit Hauptwohnsitz gemeldeten Bewohner und Bewohnerinnen über 16 Jahren ein, mit ihrer Unterschrift ein Zeichen für eine solidarische Gesellschaft zu setzen. Mehr Informationen dazu finden sich auf der Website der Caritas Vorarlberg.